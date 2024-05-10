Sivas'ın Akıncılar ilçesinde tarlalara giden arazi yolları düzeltildi
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilerin talebi üzerine tarlalara giden arazi yolları iş makineleri ile düzeltildi. Belediye Başkanı Murat Sevinç, çiftçilerin isteği üzerine yollardaki düzeltme çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilerin talebi üzerine tarlalara giden arazi yolları iş makineleri ile düzeltildi.
İlçede bulunan çiftçilerin isteği üzerine tarlalara giden arazi yolları belediye ekipleri tarafından onarıldı.
Belediye Başkanı Murat Sevinç, çiftçilerin isteği üzerine yollardaki düzeltme çalışmalarının tamamladıklarını belirtti.