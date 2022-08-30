Sivas haber: Şarkışla'da barajlara 100 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde barajlara 100 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı "Balıklandırma Projesi" kapsamında ilçedeki Yapıaltın, Kızılcakışla ve Maksutlu barajlarına 100 bin adet sazan balığı yavrusu salıverildi.

Şarkışla Tarım ve Orman Müdür Vekili Hasan Hüseyin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölet ve barajlardaki balık neslinin devamı için avcılardan av yasağına uymalarını istedi.

Balık popülasyonunu artırmak için barajlara balık yavrusu bıraktıklarını belirten Doğan, "Göletlerimizde su ürünleri üretimini geliştirmek amacıyla her yıl 100 bin adet sazan yavrusu bırakıyoruz. Avcılarımızdan ricamız av yasağı olduğu dönemlerde avlanma yapmamaları." dedi.

Programa katılan Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Ünal Tolga Katı, yavru balıkları barajlara bıraktı.