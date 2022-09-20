Sivas gündem haberi | İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya Ulaş'a veda etti

Sivas haber: Sivas'ın Ulaş ilçesinde 12 yıldır görev yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya, Tarım ve Orman Bakanlığına tayininin çıkması nedeniyle ilçeye veda etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 12 yıldır görev yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya, Tarım ve Orman Bakanlığına tayininin çıkması nedeniyle ilçeye veda etti.

Sırakaya, Kaymakam Selçuk Baş'a veda ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Baş, Sırakaya'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, ilçede görev yaptığı süre içerisinde göstermiş olduğu başarılı ve özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Baş, Sırakaya'ya Türk bayraklı plaket takdim etti.

Sırakaya ise "12 yıldır görev yaptığım ilçeden ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Ulaş ikinci memleketim oldu. İlçedeki tarım ve hayvancılığın daha iyi noktalara gelmesi için gayretli ve başarılı çalışmalar yaptık "dedi.