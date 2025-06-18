Sismik Güçlendirme Semineri Türkiye Belediyeler Birliği'nde Gerçekleştirildi

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Türkiye Belediyeler Birliği'nde, JICA işbirliğiyle gerçekleştirilen Sismik Güçlendirme Semineri'nde, Türkiye'nin deprem riskine karşı hazırlıklı olmasının önemi vurgulandı. Proje ile belediyelerin afet yönetim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Türkiye Belediyeler Birliğinde (TBB), "Yerelde Afet Riski Azaltma ve Atık Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Projesi" kapsamında "Sismik Güçlendirme Semineri" gerçekleştirildi.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ortaklığındaki proje kapsamında, TBB'de düzenlenen seminere, JICA ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) temsilcileri de katıldı.

JICA Türkiye Ofisi Baş Temsilcisi Watanabe Daisuke, seminerde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin depreme eğilimli bir coğrafyada yer aldığını belirterek, afetlere hazırlıklı olmanın zorunluluğuna vurgu yaptı.

Daisuke, toplumun depreme daha hazırlıklı olması için birlikte çalışılması gerektiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Daire Başkanı İsmail Yıldırım da İzmir Bayındır Merkez İsmet İnönü Ortaokulu'nda dış çerçeve yöntemiyle yürütülen sismik güçlendirme projesinin tamamlandığını, 15 Temmuz'da çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

TBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan da konuşma yaptı.

Sismik Güçlendirme Semineri, alanında uzman kişilerin sunumları ve konuya ilişkin tartışmalarla devam etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile belediyelerin katılımıyla yürütülen ve "sismik güçlendirme", "afet atık yönetimi" ile "yenilikçi yeniden inşa" başlıklarını içeren proje ile belediyeler ve ilgili kurumların afetlere karşı kurumsal kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

Projenin, yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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