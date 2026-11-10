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Şişli MYO'ya kayyum atandı, 11 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' soruşturmasında gözaltına alınan 11 şüpheli, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandı; soruşturma sürüyor.

İSTANBUL'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller ve yapılan incelemeler doğrultusunda, aralarında Şişli Meslek Yüksekokulu yöneticileri, akademisyenler, muhasebe ve idari personelin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandı.

11 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Selin Sarılı, Leyla Anıl Göl, Mehmet Sedat Bekiroğlu, Ahmet Seval, Melih Karagöz, Yusuf Eren, Belen Tekinbaş, Cihan Erdönmez, Hülya Kahraman, Ali Ergün Gümüş ve Ali Aydın, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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