Şişli'de hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın söndürüldü; hastalar tahliye edildi

Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hastalar tahliye edilirken yaralanan olmadı.

ŞİŞLİ'de Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinden bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride bulunan hastalar tahliye edildi. Yangında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyümeye başladı. Bunun üzerine içeride bulunan hastalar hastane personelleri tarafından tahliye edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangında, küçük çaplı hasar meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
