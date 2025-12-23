İstanbul-Şişli'de AVM'de çıkan yangın söndürüldü

Doğan Can CESUR-Hasan YILDIRIM / -ŞİŞLİ'de bir alışveriş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü. Yaşanan panik anlarını müşteriler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinde çıktı. AVM'nin dış cephesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanları fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. AVM'de bulunan müşteriler tedbiren tahliye edildi. Yangın AVM'nin güvenlik görevlileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle AVM'de yaşanan panik, müşteriler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.