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Şişli'de seyir halindeyken kontrolden çıkan kamyonet devrildi

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Şişli Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet devrildi. Sürücü yara almazken, yol bir süre trafiğe kapandı.

Şişli'de seyir halindeyken yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet devrildi.

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çıkışında ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FC 5975 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kamyonetin devrilmesi nedeniyle iki şeritli yol trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu kamyonetin kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
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