Şişli'de otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan Mısır uyruklu kadın, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Sürücü, direksiyon başında bayıldığını öne sürdü.

Halaskargazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde N.S. (24) idaresindeki 35 NS 337 otomobil, trafik ışıklarından yolun karşısına geçmeye çalışan Mısır uyruklu Asma Salah H'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Asma Salah H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekipler, sürücü N.S'yi ifadesine başvurmak üzere Feriköy Polis Merkezi'ne götürdü.

Sürücü N.S'nin emniyetteki ifadesinde, aracıyla seyir halindeyken direksiyon başında bayıldığını, kontrolünü kaybedip ışıklardan yolun karşısına geçen Asma Salah H'ye çarptığını iddia ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar
