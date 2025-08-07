Şişli'de Trafik Kavgası: Yumruklu Saldırı Güvenlik Kamerasında

Güncelleme:
Mecidiyeköy'de bir sürücü, kendisini sıkıştırdığı iddia ettiği başka bir sürücüye yumruklarla saldırdı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

ŞİŞLİ'DE trafikte bir sürücünün kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği başka bir sürücüye yumrukla saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddiaya göre, aracından inen bir sürücü, trafikte seyir halindeyken kendisini sıkıştıran başka bir sürücüye yumruklu saldırıda bulundu. Saldırganın aracın açık camından sürücüye yumruklar savurduğu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
