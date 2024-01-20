İstanbul'un göbeğinde taksici dehşeti! Genç kadını yerde sürükleyip tokatladı, üstünü başını açtı
İstanbul Şişli'de gece saatlerinde taksi şoförü ile bir kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Şoför, yerde sürükleyerek tokatladığı genç kadını bir süre daha darbetmeye devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şişli'de gece saatlerinde taksi şoförü bir kadını sokak ortasında darbetti. Kadını yere düşüren şoför, herkesin içinde kadına art arda tokat attı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
KADINI YERE DÜŞÜREREK TOKATLADI
Dün saat 23.30 sıralarında taksi şoförü ile bir kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taksiden inen şoför kadını sokak ortasında yere düşürerek tokatladı, bir süre darbetmeye devam etti. Araya giren vatandaşların yardımıyla güçlükle sakinleştirilen şoför aracına binerek olay yerinden ayrıldı.
ANBEAN KAMERAYA YANSIDI
Taksi şoförünün kadını yere düşürerek darbettiği anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, taksiden inen şoförün kadını boynundan tutarak yere düşürmesi ve art arda tokat attığı anlar yer alıyor.