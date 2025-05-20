Şişli'de Silahlı Çatışma: Şüpheli Tutuklandı

Şişli'de Silahlı Çatışma: Şüpheli Tutuklandı
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Şişli'de sokak ortasında rastgele ateş açan ve polisle çatışmaya giren şüpheli Ç.T., gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Bir dizi suçlamayla karşı karşıya kalan şüphelinin tutuklanmasına hakimlik tarafından karar verildi.

Şişli'de sokak ortasında silahla rastgele ateş ettikten sonra çatışmaya girdiği polislerce ikna edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gözaltına alınması sonrası emniyete götürülen Ç.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, Ç.T'nin, "6136 sayılı kanuna muhalefet"', "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "tehdit", "hakaret" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

19 Mayıs Mahallesi Aslanyurt Sokak'ta dün gece Ç.T., silahla rastgele ateş ettikten sonra bölgeye gelen polis ekipleriyle çatışmış, sonrasında ikna edilerek gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
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