Şişli'de sağanak nedeniyle Zincirlikuyu Alt Geçidi araç trafiğine kapatıldı

Şişli'de sağanak nedeniyle Zincirlikuyu Alt Geçidi araç trafiğine kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul'un Şişli ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle Zincirlikuyu Alt Geçidi'ni su bastı. Alt geçit araç trafiğine kapatılırken belediye ekipleri biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı ve sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.
İstanbul'un Şişli ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle alt geçitte su baskını meydana geldi.
Kentte etkisini artıran sağanak, bazı caddeler ve alt geçitlerde trafik akışını aksattı.
Şişli'de kuvvetli yağış nedeniyle Zincirlikuyu Alt Geçidi'ni su bastı.
Alt geçit araç trafiğine kapatılırken ihbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Sürücüler, çalışmalar sırasında alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Kaynak: AA