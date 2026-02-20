Haberler

Şişli'de Restoranın Bacasında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Şişli'de bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, giriş katındaki restoranda başladı ve çatıya sıçradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

ŞİŞLİ'de bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 9 katlı iş yerinin giriş katındaki restoranda saat 10.00 sıralarında başladı. Restoranın bacasında başlayan yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada bir süre duman tahliyesi yapıldı. Yangın nedeniyle Cumhuriyet Caddesi Taksim istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
