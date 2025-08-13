Şişli'de Otomobil Motosiklete Çarptı: Sürücü Yaralı

Şişli'de Otomobil Motosiklete Çarptı: Sürücü Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde meydana gelen kazada, ara sokaktan çıkan bir otomobil motosiklet sürücüsüne çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞİŞLİ'de ara sokaktan çıkan otomobil, caddede seyir halindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza dün saat 19.00 sıralarında Abide-i Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İskete Sokak'tan çıkan bir otomobil, caddede seyir halinde olan motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralandığı anlaşılan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.