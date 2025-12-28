Haberler

İstanbul'da otomobilin bariyerlere çarpıp, motorunun alev alması araç kamerasında

Güncelleme:
Mecidiyeköy'de kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı ve motoru alev aldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, kaza sonrasında bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Şişli'de, bir otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra motorunun alev alması başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Mecidiyeköy'de, D-100 kara yolu Ankara istikametinde kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobilin motoru alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Başka bir aracın kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şerit değiştiren otomobilin önce bariyerlere çarpması, daha sonra motorundan alevlerin yükselmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

