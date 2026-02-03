Haberler

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 28 bin 469 lira ceza

Güncelleme:
Şişli'de trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne, uygunsuz davranışları nedeniyle toplam 28 bin 469 lira ceza kesildi ve ehliyeti alındı.

Şişli'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle ehliyetine el konulan motosiklet sürücüsüne 28 bin 469 lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede motosiklet sürücüsünün başka bir motosiklet sürücüsünü yere düşürdüğü ve trafiği tehlikeye düşüren görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yakalanan sürücü C.D'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "kırmızı ışık kuralına uymamak", "tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin ana yoldaki sürücülere ilk geçiş hakkını vermemesi", "saygısızca araç kullanmak" ve "araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen amaç dışında kullandırmak" maddelerinden toplam 28 bin 469 lira idari para cezası uygulandı.

Ehliyetine el konulan sürücünün motosikleti trafikten men edildi.

Polis merkezine götürülen C.D'nin işlemleri sürüyor.

