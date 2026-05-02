Haberler

Şişli'de kayınvalidesinin silahla vurduğu gelin öldü

Şişli'de kayınvalidesinin silahla vurduğu gelin öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli'de gelinini silahla öldüren kayınvalide gözaltına alındı.

Şişli'de gelinini silahla öldüren kayınvalide gözaltına alındı.

Kurtuluş Caddesi'ndeki bir apartmanda gelin B.Ç, kayınvalidesi M.K. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan B.Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli kayınvalide M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah da ele geçirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

