Şişli'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Şişli'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

AA - Taha Erham Keleş - Güncel
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Şişli'de işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Şişli'de işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Nisan'da Merkez Mahallesi'nde iş yerinde çalışan bir kişinin cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İşyerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin dükkanda zaman geçirdikten sonra kasa noktasında bulunan cep telefonunu çalarak olay yerinden uzaklaştığını belirledi.

Kimlik bilgileri tespit edilen yabancı uyruklu J.K, 5 Haziran'da Osmanbey Metro İstasyonu'nda yakalandı.

Benzer suçlardan kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli Güncel Haberler

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