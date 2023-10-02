Şişli'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir motosikletliye otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle önce havaya savruldu ardından kafasını kaldırıma çarparak yaralandı. Şişli'de bir başka sokakta ise bir araç sürücüsü dönüş yapmak isterken çevre kontrolünü unutunca diğer şeritten gelen motosikletliye çarptı. Metrelerce sürüklenen motosikletli yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Kazalar kameralara anbean yansıdı.

Şişli'de feci kazalar kamerada: Metrelerce sürüklenip, taklalar attı

İSTANBUL - Şişli'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir motosikletliye otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle önce havaya savruldu ardından kafasını kaldırıma çarparak yaralandı. Şişli'de bir başka sokakta ise bir araç sürücüsü dönüş yapmak isterken çevre kontrolünü unutunca diğer şeritten gelen motosikletliye çarptı. Metrelerce sürüklenen motosikletli yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Kazalar kameralara anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Şişli Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre motosiklet sürücü son süratle ilerlerken kırmızı ışıkta geçmek istedi. O esnada kendisine yeşil ışığın yandığını gören araç sürücüsü gaza basarken, kırmızı ışıkta geçmek isteyen motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle havalanan sürücü kafasını kaldırımın kenarına çarptı. Kaskı sayesinde hayatı kurtulan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletli metrelerce sürüklendi

Şişli Gülbahar Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada ise bir araç sürücüsü yolda durarak sola dönüş yapmak istedi. Ancak çevre kontrolünü yapmayan sürücü, karşı şeritten gelen motosiklet sürücüsünü göremedi. Dönüş için hareketlenen sürücü, karşıdan gelen motosiklet ile çarpışırken, kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi.

Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken, motosiklet sürücüsü yaralı biçimde hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.