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Şişli'de Elektrik Kofrasında Patlama Sonrası Yangın Çıktı

Şişli'de Elektrik Kofrasında Patlama Sonrası Yangın Çıktı
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Şişli'de 6 katlı bir binanın giriş katındaki elektrik kofrasında patlama sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Şişli'de 6 katlı binanın giriş katında bulunan elektrik kofrasında patlama sonrasında yangın çıktı. Yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın giriş katında saat 11.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın girişinde bulunan elektrik kofrasında henüz belirlenemeyen bir nedenle önce bir patlama sesi duyuldu daha sonra da yangın çıktı. Bina girişinden dumanların yükseldiğini görenler bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralan olmazken kofrada ve bina kapısında hasar meydana geldi. Vatandaşların yangın söndürme tüpüyle yaptıkları müdahale ve sonrasında yaşananlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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