Şişli'de elektrik direğindeki patlamalar kamerada

Şişli Paşa Mahallesi'nde bir elektrik direğinde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. İtfaiye ve elektrik ekipleri olay yerine müdahale ederek yangını söndürdü. Olayı kaydeden bir kişi, patlamanın kaçak elektrik kullanımından kaynaklandığını iddia etti.

ŞİŞLİ'de bir sokaktaki elektrik direğinde patlama meydana geldi. Mahallelinin sokağa döküldüğü patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ve elektrik ekipleri tarafından söndürüldü. Yaşananları cep telefonuyla kayıt altına alan bir kişinin 'Kaçak elektrik kullanmaktan oluyor' cümleleri de duyuldu.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan bir elektrik direğinde patlama ardından da yangın meydana geldi. Patlamaların artması üzerine sokağa çıkan vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

'KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAKTAN OLUYOR'

Elektrik ekipleri çalışmalarında direkte bulunan elektriği kesti. Yapılan kontrollerde direkte ve tellerde hasar meydana tespit edildi. Diğer yandan yaşanan patlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları kayıt altına alan kişinin, 'Kaçak elektrik kullanmak oluyor' dediği de duyuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

