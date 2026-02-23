Şişli'de elektrik direğindeki patlamalar kamerada

ŞİŞLİ'de bir sokaktaki elektrik direğinde patlama meydana geldi. Mahallelinin sokağa döküldüğü patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ve elektrik ekipleri tarafından söndürüldü. Yaşananları cep telefonuyla kayıt altına alan bir kişinin 'Kaçak elektrik kullanmaktan oluyor' cümleleri de duyuldu.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan bir elektrik direğinde patlama ardından da yangın meydana geldi. Patlamaların artması üzerine sokağa çıkan vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

'KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAKTAN OLUYOR'

Elektrik ekipleri çalışmalarında direkte bulunan elektriği kesti. Yapılan kontrollerde direkte ve tellerde hasar meydana tespit edildi. Diğer yandan yaşanan patlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları kayıt altına alan kişinin, 'Kaçak elektrik kullanmak oluyor' dediği de duyuldu.

