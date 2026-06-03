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İstanbul'da 4 kişinin yaralandığı iki ayrı silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli yakalandı

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Şişli'de bir eğlence mekanı önünde 30 Mayıs ve 1 Haziran'da meydana gelen iki ayrı silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı, bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Şişli'de eğlence mekanı önünde 4 kişinin yaralandığı iki ayrı silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de Valikonağı Caddesi'nde faaliyet gösteren eğlence mekanı önünde 30 Mayıs'ta K.E, H.Y. ve T.Ç'nin, 1 Haziran'da ise Y.B'nin silahla yaralandığı saldırıların aydınlatılması için çalışma yürüttü.

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda, silahlı saldırılarla bağlantılı oldukları değerlendirilen A.A, H.A, E.A, Ü.İ, Y.D. ve İ.İ. gözaltına alındı.

Operasyonda bir ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, hastanede tedavi gören yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
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