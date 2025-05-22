Şişli Belediyesi Kurban Bayramı Öncesi Denetimlerle Halk Sağlığını Koruyor

ŞİŞLİ Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların dini vecibelerini sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla, kurban satış ve kesim yerlerinde denetim yaptı.

Şişli Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nden veteriner hekimler ile müftülük görevlileri ve zabıta ekiplerinden oluşan denetim ekibi, Şişli'de belirlenen 3 ayrı kurban satış ve kesim noktasında detaylı kontroller gerçekleştirdi.

Adak ve kurban satış merkezlerinde gerçekleşen denetimlerde ekipler, hayvanların kurban için uygun standartta olup olmadıklarını denetlerken kesimhane alanında da hijyen standartları kontrol edildi.

Kontrollerde; halk sağlığı, çevre temizliği ve dini kurallara uygunluk kriterleri esas alınıyor. Ayrıca Yurt içi Veteriner Sağlık Raporu ile sevk belgeleri de titizlikle inceleniyor. Aşısı eksik veya sağlıksız hayvanlar, İstanbul Ticaret Borsası Tuzla Canlı Hayvan Pazarı veya belediyenin belirlediği alanlarda karantinaya alınıyor.

Ayrıca yapılan denetimlerle hem halk sağlığının korunmasını hem de çevre kirliliğinin önlenmesini amaçlandığı belirtildi. Vatandaşlara, yalnızca izinli ve denetimden geçmiş noktalardan kurbanlık almaları uyarısında bulunuldu. Herhangi bir olumsuzluk durumunda ise Şişli Belediyesi'ne ya da İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bilgi vermeleri istendi.

Şişli'de bulunan 3 kurban satışı ve kesim noktalarının adresleri şu şekilde:

Merkez Mahallesi Huzur Sokak No: 55

Kuştepe Mahallesi Yeşilce Caddesi No: 23/A

Halil Rıfat Paşa Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 51