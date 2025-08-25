Şişli Belediyesi Kaldırım İşgallerine ve Pazar Denetimlerine Devam Ediyor

ŞİŞLİ Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde hem kaldırım işgalini sonlandırmak hem de vatandaşların güvenilir şekilde alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla pazar yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaya güvenliğini sağlamak ve vatandaşların güvenilir alışveriş yapabilmesi için ilçe genelinde denetimlerine devam ediyor. Ekipler, vatandaşların en çok şikayet ettiği kaldırım ve yol işgallerine karşı uygulama gerçekleştirdi. Pazar alanlarında fiyat etiketi, tartı kontrolleri yapılırken, market ve işletmelerde ise ruhsat, etiket ve son tüketim tarihleri denetimleri titizlikle yürütüldü.

KALDIRIM İŞGALİNE DENETİM

Denetimlerde yola ve kaldırımlara bırakılan duba, masa, sandalye, levha gibi eşyalar tek tek toplanırken, esnafa da gerekli uyarılar yapıldı. Ayrıca Zabıta Trafik ekipleri de Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'nde yaptıkları denetimde; motosikletini kaldırıma park eden sürücülere ceza uyguladı.

PAZAR YERLERİNDE FİYAT ETİKETİ VE TARTI KONTROLÜ

Pazar yerlerinde yapılan denetimlerde pazarcı esnafına fiyat etiketlerinin görünür şekilde yerleştirilmesi konusunda gerekli uyarılarda bulunuldu. Güvenilir alışveriş sağlamak amacıyla ekipler, pazarcı esnafından tartılarını, vatandaşların görebileceği yerlerde konumlandırmalarını istedi.

Öte yandan zabıta ekipleri tarafından pazar yerinin girişine yerleştirilen tartı sayesinde vatandaşlar da aldıkları ürünleri kendileri tartarak kontrol edebiliyor.

Belediyeden yapılan bilgilendirmede kaldırım işgallerine karşı ve pazar yerlerine yönelik denetimleri artarak devam edeceği öğrenildi.