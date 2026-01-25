Haberler

Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı

Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerinin durmasıyla, 1915 Çanakkale Köprüsü dron ile görüntülendi. Köprü, sisin etkisiyle adeta kayboldu.

SİS İÇİNDE KALAN 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişlerinin ve Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferlerinin durmasına neden olan yoğun siste, 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü dronla görüntülendi. Görüntülerde, köprünün sis içinde kaldığı görüldü.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
