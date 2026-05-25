4'üncü kattan düşen işçi sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

SIRTINA SAPLANAN DEMİRLE HASTANEYE KALDIRILAN İŞÇİ KURTARILAMADI

Aksaray'da 4 katlı binanın çatı katında çalışırken dengesini kaybedip, yan binanın demir korkuluklarının üstüne düşen ve sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırılan inşaat işçisi Abdullah Türk (25), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı