4'üncü kattan düşen işçi sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Aksaray'da 4 katlı bir binanın çatı katında çalışırken dengesini kaybedip yan binanın demir korkuluklarına düşen inşaat işçisi Abdullah Türk, sırtına saplanan demirle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Aksaray'da 4 katlı binanın çatı katında çalışırken dengesini kaybedip, yan binanın demir korkuluklarının üstüne düşen ve sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırılan inşaat işçisi Abdullah Türk (25), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı