Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 13 yıl 1,5 ay hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sırt çantasına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan tutuklu sanık, 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık H.T. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, H.T'nin 19 Nisan 2025'te Ova Mahallesi'nde sırt çantasına gizlediği 14,03 gram sentetik uyuşturucu ile 56 uyuşturucu hapı otomobille yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Sanığın aynı mahallede bulunan evinde de mutfak dolabına saklanmış 209 uyuşturucu hap ile hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini ifade eden savcı, H.T'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.T. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.