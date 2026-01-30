Haberler

Şırnak Valiliğinden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

Güncelleme:
Şırnak Valiliği, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kuvvetli yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı olacağı konusunda vatandaşları uyardı. Ulaşımda aksamalar ve ani sel riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Şırnak Valiliği, kuvvetli yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erkan Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, yarın Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yüksek kesimlerde tipi, kar örtüsünün yüksek olduğu eğimli bölgelerde ise çığ ve ani sel riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
