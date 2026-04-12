Şırnak Valiliğinden Ilısu Barajı'ndan su tahliyesi uyarısı

Şırnak Valiliği, Ilısu Barajı'nda su seviyesinin yağışlardan dolayı yükselmesi nedeniyle kontrollü su tahliyesi yapılabileceği uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede gerçekleşen yoğun yağışlara bağlı olarak karların erimesi ile birlikte baraj rezervuarlarına gelen yüksek su debisinden dolayı su kotunun maksimum seviyesini geçmesinin beklendiği belirtildi. Bu nedenle kontrollü su tahliyesi işlemleri yapılabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tahliye işlemleri ve göl seviyesinin yükselmesi sırasında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla, nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimlerindeki yurttaşların yapılacak duyuruları dikkate alması, Ilısu Baraj ve göl alanına yaklaşmamaları, göl alanı yakınındaki ulaşım yollarında dikkatli olunması, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan alanlarda (Ulaşım yolları, tarım arazileri, işletmeler, bağ-bahçe, barınak vb.) tedbir alınması, tahliye dönemlerinde nehir yatağına girilmemesi ve su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."