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Şırnak'ta yaralı kuşlar tedavi altına alındı

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Şırnak kent merkezinde bulunan vatandaşlar, yaralı ve bitkin haldeki 4 kuşu Şırnak Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğüne bildirdi. Kuşlar, tedavi edilmek üzere Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine götürüldü.

Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin halde bulunan 4 kuş tedavi altına alındı.

Kent merkezi kırsalında yaralı ve bitkin haldeki kerkenez, kumru, gökdoğan ve sıvacı kuşunu bulan vatandaşlar, Şırnak Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekiplerce teslim alınan kuşlar, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine getirilerek tedavi altına alındı.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, 2 gün içerisinde duyarlı vatandaşlar tarafından kendilerine arazide bitkin ve yaralı halde bulunan 4 kuşun ulaştırıldığını söyledi.

Kalay, gerekli bakım ve tedavi süreçlerinin ardından kuşların yaşam alanlarına bırakılacağını kaydetti.???????

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Belediyesi Hayvan Hakları Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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