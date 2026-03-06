Haberler

Şırnak Valiliğinden yağmur ve kar uyarısı

Güncelleme:
Şırnak Valiliği, Meteoroloji'den alınan bilgilere göre kentte yarın sabah itibarıyla yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı. Yüksek kesimlerde Pazar gecesine kadar kar yağışı olabileceği belirtildi. Vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Şırnak Valiliği, yağmur ve yüksek kesimlerde kar uyarısında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kent merkezi ve Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde Pazar gecesine kadar kar beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel buzlanma ve don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

