Şırnak'ta Uluslararası İbnü'l-Esir El Cezeri Kardeşler Sempozyumu Başladı

Şırnak'ta düzenlenen "Uluslararası İbnü'l-Esir El Cezeri Kardeşler Sempozyumu" başladı.

Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliğiyle bir otelde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında, İstiklal Marşı okundu, İbnü'l Esir El Cezeri kardeşlerin yaşamını anlatan video gösterimi yapıldı.

Şırnak Valisi Birol Ekici, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, kentin büyük alimlere ev sahipliği yaptığını, bu kadim yerde görev yapmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinin öne çıkmasında, medeniyetin, barışın, kardeşliğin, ekonominin gelişmesinde çok büyük katkıları olan İbnül- Esir kardeşleri rahmetle yad ettiklerini aktaran Ekici, sempozyumun hayırlı olmasını diledi.

Ekici, İbnü'l Esir kardeşlerin bu coğrafyada yıllarca yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Araplar, Kürtler ve Türkler bin yıldır kardeş olarak yaşamaktadır. Burada kardeş olarak yaşıyoruz ama bugün biliyoruz ki, emperyalist ülkeler bütçelerinden buralara para ayırıp birilerine silah veriyor. Bu coğrafyanın dokusuyla oynamaya, insanların arasına nifak sokmaya çalışanlar asla başarılı olamayacaklar."

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da bölgede yetişen her alimin ve eserlerinin İslam dünyasına ışık tuttuğunu belirtti.

Üç kardeşin sadece birer ilim insanı olmadığını dile getiren Yarka, "Bu üç şahsiyet kalemleriyle insanlığın ortak aklına yön veren üç kandil olmuştur. Bizim vizyonumuz geçmişin mirasını geleceğin ufkuyla birleştirmek, Şırnak'ı bir bilim, kültür ve barış yeri haline getirmektir." dedi.

Şırnak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Eyyuboğlu ise sempozyuma 5'i Romanya, ABD, Suriye, Irak ve Almanya'dan olmak üzere toplam 103 akademisyenin katıldığını bildirdi.

TSO Başkanı Osman Geliş de kentte büyük alimler yetiştiğini, bu şahsiyetlerin önemli eserlerini gün yüzüne çıkararak gelecek nesillere aktarılması için bu tür sempozyumların önemli olduğunu söyledi.

Sempozyumun açılışına kurum temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İki gün sürecek sempozyumda, 103 akademisyen çeşitli sunumlar yapacak.