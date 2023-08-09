Şırnak'ta traktör kazası: 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
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Şırnak'ın Yeniaslanbaşar köyünde meydana gelen traktör kazasında 11 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada, traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve yanındaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamayan kız çocuğu hayatını kaybetti.
Şırnak'ta devrilen traktörün altında kalan 11 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
N.B. (46) yönetimindeki 56 AL 223 plakalı traktör, merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde devrildi.
Kazada, sürücünün yanı sıra traktörde bulunan K.B, F.B. ve Berfin B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında sıkıştığı yerden çıkarılan Berfin B. ile diğer yaralılar Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Berfin B, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.