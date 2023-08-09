Şırnak'ta traktör kazası: 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Şırnak'ın Yeniaslanbaşar köyünde meydana gelen traktör kazasında 11 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada, traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve yanındaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamayan kız çocuğu hayatını kaybetti.