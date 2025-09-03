Haberler

Şırnak'ta Trafik Kazası: Anne ve Bebek Ağır Yaralandı

Şırnak'ta Trafik Kazası: Anne ve Bebek Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak-Cizre kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir anne ve 2 aylık bebeği ağır yaralandı. Sürücü hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında anne ve bebeği ağır yaralandı.

F.B. idaresindeki 16 BJM 768 plakalı otomobil, Şırnak- Cizre kara yolunun 4'üncü kilometresi Mezbahane Kavşağı'ında kontrolden çıkarak refüje çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan anne C.B. ile 2 aylık bebeği L.S.B. ağır, sürücü ise hafif yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Erden - Güncel
Putin ile Jinping arasında dikkat çeken 'ölümsüzlük' sohbeti

Putin ölümsüzlüğün şifresini verdi, Çin lideri dondu kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Televizyondaki yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef'ten 28,5 milyon TL'lik vurgun

Yemek programıyla ünlenen isimden milyonlarca liralık vurgun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.