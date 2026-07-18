Haberler

Şırnak'ta bir tırda 5 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak-Uludere kara yolunda durdurulan tırda narkotik köpeği 'Cessi' ile yapılan aramada 5 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Şırnak'ta bir tırda 5 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şırnak-Uludere kara yolu üzerindeki güvenlik noktasında uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir tırda arama yaptı.

Aracın dorsesinde narkotik köpeği "Cessi"nin katılımıyla yapılan aramada, dorsenin belirli yerlerine gizlenmiş 5 parça halinde toplam 5 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü D.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi

Tüm CHP'lilerin beklediği oluyor! Net tarih verildi
Konya, 9 gün boyunca festivalin buluşma noktası olacak

Konya, 9 gün boyunca festivalin buluşma noktası olacak
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Türk dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti

Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti
Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı

Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Transfer gece yarısı bitti! 30 milyon Euro'ya İtalyan devine gitti