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Şırnak'ta Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Şırnak'ta Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
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İdil ilçesinde meydana gelen kazada tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mehmet B. idaresindeki 72 KC 907 plakalı tır ile Şükrü T. yönetimindeki 47 LJ 017 plakalı hafif ticari araç Mağara köyü kavşağında çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri ile hafif ticari araçtaki Kadife A. Hayrettin İ. ve Emin A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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