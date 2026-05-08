Şırnak'ta tehdit ve şantajla 500 bin TL isteyen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Şırnak'ta, telefonla kendisini asker olarak tanıtan bir kişi üzerinden para talep eden 5 şüpheli, ihbar üzerine yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı, diğerleri ise ifadesinin ardından serbest kalmıştır.

Şırnak'ta, telefonda kendisini asker olarak tanıtan bir kişinin 'aranman var' diyerek tehditte bulunup aranma kaydını silmesi karşılığında 500 bin TL para istediği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüphelilerin tespit edilmesinin ardından seri numaraları alınan para, kontrollü şekilde ihbar eden kişiye verildi. Belirlenen noktada paranın teslimi sırasında 5 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

