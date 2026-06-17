Haberler

Şırnak'ta ambulans helikopter 74 yaşındaki hasta için havalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın İdil ilçesinde kalp rahatsızlığı tanısı konulan 74 yaşındaki Ömer O., Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde rahatsızlanan 74 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından İdil Devlet Hastanesi'ne götürülen Ömer O'ya kalp rahatsızlığı tanısı konuldu.

Ömer O, ileri tetkik ve tedavi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne nakledildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi

Özgür Özel dediğini yaptı! Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın konuştuğu kaleci rotayı kadınlara çevirdi

Bir anda dünya yıldızı oldu, ardından 2 bin kadını...
Beylikdüzü metrobüste “Yan Baktın” cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Şanlıurfa'da 33 milyon TL zarara yol açan yangına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Bir sigara izmariti 33 milyon TL zarara yol açtı
Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Canlı yayında açıkladı

Beklenen açıklamayı canlı yayında yaptı
Emsal karar! Artık onlar da ihbar tazminatı alacak

Emsal karar! Artık onlar da ihbar tazminatı alacak
Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba

Kumar bir ocağı daha söndürdü! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor

Kumar bir ocağı daha söndürdü! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor