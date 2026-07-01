Şırnak'ta şantiye alanında bulunan 2 roketatar mühimmatı imha edildi
Şırnak'ta bir toplu konut şantiye alanında bulunan 2 patlamamış roketatar mühimmatı, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde imha edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
ŞIRNAK'ta toplu konut şantiye alanında bulunan 2 patlamamış roketatar mühimmatı, kontrollü şekilde imha edildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki toplu konut şantiye alanında çalışma yapan işçiler, 2 patlamamış roketatar mühimmatı buldu. İşçilerin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri ile bomba imha uzmanları sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alıp, şantiye alanını geçici süreyle boşalttı. Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından patlamamış 2 roketatar mühimmatı kontrollü şekilde imha edildi. İmha anları güvenlik kamerasına yansıdı.