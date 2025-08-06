Şırnak'ta Motosiklet Kazası: 72 Yaşındaki Yaya Hayatını Kaybetti
Şırnak'ta, Metin Bektaş'ın kullandığı motosiklet, Yeni Mahalle Belediye kavşağında 72 yaşındaki yaya Enver Uçar'a çarptı. Kazada Uçar hayatını kaybetti, sürücü de yaralandı.
Şırnak'ta motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Metin Bektaş (27) yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet, Yeni Mahalle Belediye kavşağında yaya Enver Uçar'a (72) çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Uçar, kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel