Şırnak Valiliğinden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

Şırnak Valiliği, kuvvetli yağmur ve yüksek kesimlerde kar uyarısında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kentin doğusundaki Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kuvvetli yağmur ve 1800 metre rakım ve üzerindeki yerlerde 5 ila 20 santimetre örtülü kar yağışı beklendiğini belirtildi.

Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım, heyelan, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.