Haberler

Şırnak Valiliğinden kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak Valiliği, kentte akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar kuvvetli sağanak ve rüzgar beklendiğini duyurdu. Vatandaşların dikkatli olması istendi.

Şırnak Valiliğince kentte kuvvetli sağanak ve rüzgar beklendiği uyarısı yapıldı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar kentin doğusundaki Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde aralıklarla kuvvetli sağanak ve güney yönünden saatte 40-60 kilometre hızında rüzgar beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, ulaşımda aksamalar, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı yeni transferi 'Ohhh' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı

Başkanın ağzından çıkanları duyunca neye uğradığını şaşırdı
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Serdal Adalı yeni transferi 'Ohhh' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı

Başkanın ağzından çıkanları duyunca neye uğradığını şaşırdı
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama

Dev derbide 3 puandan bile daha çok istediği bir husus var
Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu

İşte ülkenin konuştuğu davada savcıyı tehdit edenler için istenen ceza