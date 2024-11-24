Şırnak'ta Kaybolan 22 Yaşındaki Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genci Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışmaları sürüyor.

Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin'in en son Cizre ilçesi Dicle Nehri kenarındaki Atatürk Parkı'nda görüldüğünün belirtilmesi üzerine, 20 Kasım'da ekiplerce nehirde ve çevresinde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

AFAD koordinesindeki çalışmalara, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı, Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü ile Cizre Belediyesi itfaiye dalgıç ekibi de katılıyor.

Yalgettekin'in ailesi, Dicle Nehri kenarında arama çalışmalarını takip ediyor.

Şırnak Valisi Birol Ekici, beraberinde Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ile nehir kenarında bekleyen kaybolan gencin babası Mehmet Şirin Yalgettekin ve aile bireylerini ziyaret etti, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek'ten arama çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

İşlek, devletin tüm birimleri ve imkanlarıyla kayıp gencin bulunması için seferber olduğunu belirtti.

Nehir ve çevresinin karış karış arandığını anlatan İşlek, "Kıyı şeridi boyunca sazlık, bataklık, kayalık, ağaçlık alanlarda, su altı ve üstü ile havadan arama faaliyetlerimize devam ediyoruz." dedi.