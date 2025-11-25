Haberler

Şırnak'ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Program Düzenlendi

Güncelleme:
Şırnak Üniversitesi'nde '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinliği gerçekleştirildi. Programda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Melike Tatar, kadına şiddetin toplumun önemli sorunlarından biri olduğunu vurguladı ve şiddeti önleme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şırnak'ta, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kadına yönelik şiddet konulu tanıtım videosunun izlenmesinin ardından programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Melike Tatar, kadına şiddetin toplumun en önemli meselelerinden biri olduğunu söyledi.

Kadına şiddete karşı toplumsal sorumluluğu artırmaları gerektiğini ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

"Kadına şiddet insan haklarına aykırı, hiçbir şekilde maruz görülmeyecek bir ihlaldir. Bizler Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Şiddet mağdurlarına hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmek için şiddeti önleme merkezlerimiz, kolluk kuvvelerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışmaktayız."

Programda oratoryo gösterimi, müzik dinletisinin yanı sıra Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu şiddete uğrayan kadınların fotoğraflarının videosu gösterildi, Kadın Destek Uygulaması tanıtıldı.???????

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Belediye Başkan Vekili Ömer Birlik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, kurum temsilcileri, kadınlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
