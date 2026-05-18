Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta 11-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu, kaçak sigara, elektronik eşya ve silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 11-17 Mayıs'ta terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 4,15 gram eroin, 1 gram skunk, 14,29 gram sentetik uyuşturucu, 72,61 gram bonzai, 3,72 bonzai hammaddesi, 32 sentetik ecza, 6 sentetik uyuşturucu hap, 2 bong, gümrük kaçağı 29 bin 900 paket sigara, 6 bin 200 elektronik sigara tütünü, 8 bin 458 puro, 118 elektronik sigara, 3 kilogram nargile tütünü, 2 cep telefonu, 12 kilogram çay, 242 muhtelif ilaç, tabanca ve şarjörü, 5 bin 687 gözlük, termos, saç düzleştirici ve makyaj malzemesi ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan 42 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
