Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 47 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 11-17 Mayıs'ta terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 4,15 gram eroin, 1 gram skunk, 14,29 gram sentetik uyuşturucu, 72,61 gram bonzai, 3,72 bonzai hammaddesi, 32 sentetik ecza, 6 sentetik uyuşturucu hap, 2 bong, gümrük kaçağı 29 bin 900 paket sigara, 6 bin 200 elektronik sigara tütünü, 8 bin 458 puro, 118 elektronik sigara, 3 kilogram nargile tütünü, 2 cep telefonu, 12 kilogram çay, 242 muhtelif ilaç, tabanca ve şarjörü, 5 bin 687 gözlük, termos, saç düzleştirici ve makyaj malzemesi ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan 42 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.