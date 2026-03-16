Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 115 kişi hakkında işlem yapıldı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 115 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 9-15 Mart'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 3 sentetik uyuşturucu hap, 3 bin 250 litre akaryakıt, 2 bin 768 litre alkol, gümrük kaçağı 186 cep telefonu, 33 bin 345 paket sigara, 793 elektronik sigara ve likiti, 64 kilogram nargile tütünü, 1431 muhtelif hırdavat malzemesi, 2 bin 930 tekstil ürünü, 1877 kozmetik ve süs eşyası ile 1664 muhtelif malzeme ele geçirildi, yakalanan 115 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.