Şırnak'ta Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmı alev aldı. Sürücünün durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken araçta hasar oluştu.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü.
Ortabağ Tüneli'nde seyir halindeki E.Ö. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın motor kısmı alev almaya başladı.
Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek yetkililere durumu bildirdi.
Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtaki yangın söndürüldü.
Yangında, araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ayhan Babat - Güncel