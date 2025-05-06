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Şırnak'ta Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

Şırnak'ta Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi
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Şırnak'ta düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, asayiş, güvenlik, uyuşturucu ile mücadele, terör, düzensiz göç, aile içi şiddet ve trafik tedbirleri görüşüldü. Vali Birol Ekici, kentteki güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde olduğunu vurguladı.

Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve trafik tedbirleri konuları görüşüldü.

Toplantıda, geçen ayın genel değerlendirilmesi de yapıldı.

Ekici, kentte tüm güvenlik ve asayiş tedbirlerinin en üst düzeyde olduğunu belirtti.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Hasan Hüseyin Alpaslan ve Talha Altuntaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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