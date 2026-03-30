Haberler

Şırnak'ta 24 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 24 Afgan göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Şırnak'ta yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 24 kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uludere İlçe Jandarma Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni Andaç köyü kırsalında yakalayan ekipler, göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla 9 şüpheliden 3'ünü gözaltına aldı.

6 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Zanlılar, işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

